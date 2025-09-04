Vigo aprobará mañana el proyecto de Zonas de Bajas Emisiones: "No contemplamos sancionar con multas" S.P.

La Xunta de Goberno Local del Concello de Vigo aprobará mañana inicialmente el proyecto de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), que se someterá a exposición pública durante 30 días para la presentación de alegaciones y, simultáneamente, arrancará el proceso de audiencia pública de la ordenanza.

Así lo ha anunciado el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, que ha señalado que la ordenanza será el instrumento jurídico que determinará quiénes podrán acceder, las excepciones, cómo serán reconocidos los residentes, las personas con movilidad reducida o los aparcamientos.

Caballero ha reiterado que no se contemplan "las sanciones como la forma de procedimiento en las Zonas de Bajas Emisiones", ya que han optado por lograr "un consenso social" con el objetivo de preservar el medio ambiente y la forma de desenvolverse en las zonas seleccionadas de Vigo.

Habrá cuatro ZBE en la ciudad: el centro, la Plaza de Portugal, Bouzas y O Calvario. Estas zonas, según el Concello, buscan mejorar la calidad del aire y la salud de la población, contribuir a mitigar el cambio climático, promover modos de transporte más sostenibles e impulsar la eficiencia energética.

ZBE Centro estará delimitado por las calles : Rúa Cánovas del Castillo, Rúa de Carral, Rúa Victoria, Rúa Colón, Rúa de Urzaiz, Rúa de Magallanes, Rúa de Gil, Rúa Ronda de Don Bosco, Rúa Cachamuiña, Paseo de Granada, Rúa Falperra, Rúa de Pi y Margall, Rúa Llorente, Rúa Santa Marta, Rúa Conde de Torrecedeira, Rúa do Gaitero Ricardo Portela y Avenida de Beiramar.

ZBE Plaza Portugal , la delimitación afectará a las siguientes calles: Rúa de Urzaiz, Rúa de Lepanto, Rúa de Alfonso XIII, Rúa Uruguai, Rúa República Argentina y Rúa Cervantes.

ZBE Calvario : Rúa Jenaro de la Fuente, Avenida Martínez Garrido, Rúa Palencia, Rúa do Doutor Carracido, Rúa José Antela Conde, Rúa de Andalucía, Rúa de San Roque y Rúa Gregorio Espino.

ZBE Bouzas: Rúa de Paz Andrade, Rúa Eduardo Cabello, Avenida Beiramar, Rúa Simancas, Rúa Camilo Veiga, Avenida da Atlántida y Rúa Casino Martínez.

ZBE en Vigo Concello de Vigo

Según el regidor, se aplicará la normativa "con sentido común y sin que haya restricciones desproporcionadas". El coste lo asume "prácticamente todo" Europa, un total de 54 millones de euros.

Caballero también ha mostrado su desacuerdo con el planteamiento que se ha aprobado desde Europa, ya que "no todo el mundo tiene renta" para adquirir un coche con etiqueta verde, por lo que genera una "discriminación social".