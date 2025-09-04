El BNG de Vigo registra 60 enmiendas para evitar la subida general de impuestos del gobierno local

El grupo municipal del Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Vigo ha registrado este jueves una batería de 60 enmiendas al proyecto de ordenanzas fiscales del Concello de Vigo para 2026. Los nacionalistas tratan de buscar así una "fiscalidad más justa" frente a la subida general de impuestos que pretende el gobierno de Abel Caballero.

En concreto, el Concello ha planteado una subida general del 4%. El BNG de Vigo considera esta acción una "tortura fiscal", ya que "las viguesas y vigueses cada vez pagan más a cambio de menos".

El BNG ha reclamado congelar todos los importes y dar marcha atrás al incremento general del 4%, así como que "quien menos puede, menos pague" a través del alargamiento de las bonificaciones y exenciones.

Basura y agua, los principales objetivos de las enmiendas

En concreto, los nacionalistas han propuesto una rebaja del 50% para las familias y hogares con menos recursos en el recibo del IBI, en el impuesto de circulación, en la basura y en las escuelas municipales e instalaciones deportivas.

Por otro lado, el portavoz nacionalista, Xabier P. Igrexas, ha calificado de "navallada" el impuesto de la basura. "Non ten sentido que pague o mesmo recibo un fogar con tres persoas que cunha soa", ha afirmado.

Así, ha propuesto un descuento de hasta el 75% en la cuota variable para los hogares que contribuyen en la recogida separativa y en el reciclaje. En la misma línea, también han reclamado un descuento del 25% en el recibo del agua.

Subida a grandes empresas

Otro de los ejes de las 60 enmiendas presentadas trata de paliar los efectos de las viviendas turísticas con medidas fiscales. El BNG ha pedido aplicar un recargo del 150% a todas las viviendas vacías y sin uso, así como a los pisos turísticos.

También han propuesto que se bonifique en un 95% el IBI a todas las viviendas que se incorporen a algún programa público de promoción de alquiler. Para compensar estas rebajas fiscales, han demandado un incremento del 20% en el Impuesto de Actividades Economómicas para las empresas que facturen más de un millón de euros.

De la misma manera, los nacionalistas han urgido al Concello recargar en un 95% el IBI y las tasas de actividad para la "lacra" de las casas de apuestas. Asimismo, han solicitado subir los impuestos a los bancos por uso de vía pública con los cajeros.