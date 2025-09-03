Vigo saca los paraguas a la calle: la lluvia estará presente hasta el jueves S.P.

Tras un verano seco, las lluvias tardaban en llegar, con el horizonte lleno del humo de los incendios que han asolado Galicia, especialmente Ourense, en las primeras semanas de mayo.

En Vigo, desde la semana pasada los paraguas han sido pieza básica, y los próximos días lo seguirán siendo, al menos hasta el jueves, según la previsión de MeteoGalicia.

Hoy será un día especialmente lluvioso, con precipitaciones de mañana, tarde y noche, aunque las horas centrales del día podrían suponer un periodo de descanso. En los termómetros, 24 grados de máxima y 15 de mínima.

Poca variación para mañana, jueves, con cielos que seguirán nublados y con precipitaciones, aunque estarán especialmente presentes por la mañana, con previsión de que tanto de tarde como de noche, deje de llover.

Un aperitivo para el viernes, cuando lucirá el sol y las máximas podrían alcanzar los 25 grados, un tiempo seco y estable que dejará paso a las lluvias, de nuevo, a partir del sábado por la noche.