Un accidente múltiple en Vigo con siete vehículos implicados deja dos heridos leves

Dos personas han resultado heridas de carácter leve a primera hora de este miércoles en un accidente múltiple en Vigo en el que han estado implicados siete vehículos.

Según ha informado el 112, el sistema de emergencias E-Call de uno de los vehículos implicados dio la alerta del siniestro y lo situaba en la VG-20, a la altura del kilómetro 10, en Beade-.

A partir de ahí, desde el servicio se pasó aviso al 061, a los Bomberos de Vigo, a la Guardia Civil de Tráfico, a la Policía Local y a los efectivos de Protección Civil.

Según confirmaron los equipos desplazados, siete vehículos se han visto involucrados en el accidente. Los dos heridos fueron atendidos en el lugar por personal sanitario y no ha sido necesario su traslado a un hospital. Además, otras cinco personas implicadas en el accidente resultaron ilesas.