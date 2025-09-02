Cuatro detenidos en Vigo tras robar un vehículo e intentar extorsionar a su propietario

La Policía Nacional ha recuperado en Vigo un vehículo robado en San Adrián de Cobres (Vilaboa) y ha detenido a sus cuatro ocupantes, que intentaron extorsionar al propietario pidiéndole 1.500 euros a cambio de devolverle el automóvil.

Los hechos se produjeron durante la noche, cuando la Sala CIMACC 091 recibió el aviso de una ciudadana que alertaba de un coche circulando en sentido contrario por la zona de A Guía. Una patrulla de la Brigada de Seguridad Ciudadana acudió al lugar y comprobó que el vehículo figuraba como sustraído. En el interior viajaban cuatro personas, que fueron identificadas y arrestadas.

El conductor, que había perdido el permiso de circulación, dio positivo en cocaína en la prueba toxicológica realizada por la Policía Local. Además, en el coche se hallaron objetos robados relacionados con otros hechos delictivos.

Según las investigaciones, el vehículo había sido sustraído al descuido por una mujer cuando el dueño lo dejó estacionado para hacer unas compras. Posteriormente, la autora contactó con él para exigirle dinero a cambio de recuperarlo. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.