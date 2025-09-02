Denuncian la infradotación del parque de Bomberos de O Morrazo: "Supone un riesgo grave"

Movemento Sumar Morrazo ha denunciado este martes la infradotación de medios humanos del parque comarcal de bomberos de O Morrazo. Según explican, esta situación ha provocado el cierre de las instalaciones durante más de quince días en lo que va de año.

"El último fue el ocurrido este fin de semana pasado en el Concello de Moaña. Ardió una casa abandonada que estaba próxima a otras viviendas, que estuvieron en riesgo de prender. La intervención de los vecinos y de Protección Civil fue clave para combatir las llamas mientras el parque de bomberos continuaba cerrado", ha detallado la secretaría comarcal del partido, Sara de Matos.

Matos ha explicado que estos cierres se deben a la infradotación de medios humanos. En concreto, ha señalado que no se atendió la mencionada emergencia porque "no había más de dos personas en el parque o por superar el máximo de horas extras".

Así, el partido fundado por Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, ha exigido al Consorcio provincial dependiente de la Diputación. Han pedido al gobierno provincial que "asuma responsabilidades y solucione este importante tema". También han instado a los concellos afectados que hagan lo necesario para acabar con este problema.