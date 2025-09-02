El Concello de Vigo responde al PP y culpa a Sogama de la subida de la tasa de la basura

El concelleiro de Facenda del Concello de Vigo, Jaime Aneiros, remitió este martes un audio a los medios de comunicación en respuesta a la crítica presentada el pasado lunes por el PP de Vigo, que acusaba al gobierno local de la subida de la tasa de la basura en la ciudad.

Aneiros desmintió las declaraciones de los populares y explicó que el incremento se debe directamente a la subida del canon de Sogama, aprobada por la Xunta de Galicia. Además, criticó la postura del Partido Popular local por no dirigir sus quejas al gobierno autonómico, al que responsabiliza del aumento, y acusó a la formación de mantener un "doble discurso" respecto a la subida de impuestos.

"El canon de Sogama ha experimentado tres subidas: dos en 2024 (una antes y otra después de las elecciones autonómicas) y una adicional programada para 2025", detalló. Así, reiteró que el coste por tonelada de basura pasará de 61 euros en 2023 a 104 euros en 2025, lo que representa un incremento del 69 %.