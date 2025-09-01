Los trabajadores de Vitrasa volverán a las calles de Vigo: protestas por sanciones por accidentes de tráfico

El comité de empresa de Vitrasa ha anunciado nuevas movilizaciones en protesta por las sanciones que la concesionaria del servicio de bus urbano de Vigo ha impuesto a los conductores por accidentes de tráfico durante su jornada laboral.

Según el sindicato CIG, que preside el comité, "ninguno de estos accidentes fue motivado por saltarse las normas o incumplir el código de circulación", por lo que han avanzado dos concentraciones en las instalaciones de Vitrasa los días 10 y 18 de septiembre, de 7:00 a 10:00 horas.

Según ha informado el comité en una nota de prensa, la empresa ha comunicado dos sanciones a conductores en el último mes, aunque ellos denunciaron anteriormente "las condiciones de trabajo impuestas por la compañía y el intenso tráfico que registra la ciudad provocan una presión excesiva en el día a día del personal de conducción".

"Si para nosotros supone una carga emocional importante tener accidentes, que éstos sean sancionados añade más presión a nuestro trabajo", han añadido sobre una situación que "puede traducirse en errores y accidentes".

Además, han recordado que los próximos meses serán "muy complicados" por las obras que se están llevando a cabo en Lepanto, Avenida de Madrid y Gran Vía y el inicio del curso escolar, a lo que habrá que añadir, en pocos meses, las luces de Navidad.

Desde el comité añaden que los tiempos de recorrido son "insuficientes" y que "no se ven ampliados ni siquiera ante ninguna de estas incidencias por lo que aumenta aún más la presión" a la que se ven sometidos.