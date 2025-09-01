Ofrecido por:
Septiembre llega a Vigo cargado de lluvias: precipitaciones diarias y termómetros a la baja
El verano comienza a despedirse de la ciudad olívica dejando protagonismo a los cielos cubiertos
Tras un verano extraordinariamente cálido en Vigo, la temporada estival comienza a despedirse de la ciudad, y parece que este año lo hace antes de tiempo. Tras una semana cargada de precipitaciones y bajas temperaturas, la tendencia se mantiene durante gran parte de esta semana.
Hasta el jueves Vigo espera lluvias diarias y alternancia de nubes y claros. En cuanto a las temperaturas, serán normales para esta época del año, con mínimas sin cambios que rondarán los 15 grados y máximas en ascenso moderado que podrán llegar a los 25 grados a finales de semana.
Con todo, a partir del jueves se espera un ligero aumento de las temperaturas y cielos despejados.