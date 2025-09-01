Ofrecido por:
El Concello de Vigo aprueba la licitación para el mantenimiento de parques y zonas verdes
Se invertirán en torno a dos millones de euros este año en 148 parques de la ciudad, siete más que hasta ahora, y 13 millones de euros en cinco años en las zonas verdes
El Concello de Vigo ha aprobado la licitación para los contratos de mantenimiento de los parques infantiles, biosaludables y pistas deportivas, y de las zonas verdes de la ciudad.
Según ha informado Abel Caballero, se invertirán "en torno a dos millones de euros de coste anual" para atender a 148 parques infantiles, siete más de los que se atendían hasta ahora, áreas biosaludables, que aumentan en un 7%, y pistas deportivas, en un 34%.
El contrato incluirá el mobiliario urbano, fuentes y bebederos, paneles fotovoltaicos, además de las fuentes ornamentales de Samil.
En lo que se refiere a las zonas verdes, el contrato para cinco años asciende a 13 millones de euros al año, unos 65 millones de euros en total, que también incluye el mantenimiento de parques forestales, jardineras, zonas verdes de rotondas, medianas y jardineras y árboles de la ciudad. Supondrá una ampliación de la superficie que se atiende y de los trabajadores, que pasarán de 110 a 145.