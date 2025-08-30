Vigo disfruta de Dani Fernández, que no duda en vestirse del Celta

Reconocido seguidor del Atlético de Madrid, el cantante Dani Fernández fue uno de los elementos claves del cartel del Galicia Fest celebrado en la ciudad de Vigo.

Precisamente, quiso tener un gesto con el público local, luciendo una camiseta celeste del Real Club Celta, en un año especialmente ilusionante para los olívicos con la participación en competición europea.

La camiseta, que llevaba tanto su nombre como el dorsal 10, uno de los más carismáticos en las indumentarias, fue rápidamente detectada por sus fan, que se lo agradecieron con gestos de cariño.

El gesto fue muy comentado en las redes sociales, compartiendo la imagen del artista sobre el escenario con este outfit.