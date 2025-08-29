Vigo contará con un nuevo macroparque infantil de más de 1.000 metros cuadrados

Los más pequeños de Vigo están de enhorabuena. El Concello ha anunciado este viernes que la ciudad contará con un nuevo "macroparque" infantil de más de 1.000 metros cuadrados.

Así lo ha anunciado a los medios de comunicación el alcalde de Vigo, Abel Caballero. El regidor socialista ha detallado que la Xunta de Goberno local de este viernes ha aprobado el proyecto, que supone la reforma de la plaza Fernando Elorrieta Rey.

Esta plaza está situada entre la Avenida Emilio Martínez Garrido, la calle Palencia, la calle Portela y la calle Jesús Fernández. La actuación, en una superficie de 1.029,75 metros cuadrados, cuenta con un importe de 762.925,68 euros.

Así será el parque

El alcalde ha explicado que la zona norte tendrá una superficie de 490 metros cuadrados, en la que se instalarán los juegos para los más pequeños. Entre ellos, el parque tendrá juegos de tacto y vista.

Su suelo será de caucho y formará relieves. Además, este espacio incluirá un tobogán, una tirolina, columpios, camas elásticas y elementos musicales, así como flores parlantes.

Infografías del nuevo macroparque infantil de Vigo Concello de Vigo

En la parte sur, la superficie será de 386 metros cuadrados y está planificada para los niños de más edad, con juegos de habilidad y equilibrio. La temática central la define una cabaña de la que parte un gran tobogán.

Según ha informado Caballero, todo el parque infantil dispondrá de vallado perimetral con burladeros ornamentales con motivos florales en la senda de acceso. Este está adaptado para aquellas personas con movilidad reducida.

Además, el regidor ha señalado que se mantendrá la masa arbórea de la plaza, generando sombra natural en el parque infantil. Toda la zona contará también con su correspondiente mobiliario urbano: bancos, papeleras y una instalación de recarga solar para dispositivos móviles.