Vecinos de Vigo se manifiestan contra el "abandono" y la "privatización" de los gimnasios municipales
La semana pasada se conoció que un usuario de 74 años sufrió lesiones por el mal estado del equipo y se descubrió que las instalaciones municipales no cuentan con póliza
Vecinos de Vigo se han vuelto a manifestar este viernes contra la "privatización" y el "abandono" de las instalaciones deportivas municipales. "O deporte non se pecha nin se abandona" ha sido el lema de la concentración.
La manifestación se ha celebrado frente al gimnasio de O Berbés. Allí, se lesionó un usuario de 74 años la semana pasada por el mal estado del equipo. El hombre preguntó si el gimnasio tenía seguro de accidentes, siendo informado que la instalación municipal no cuenta con póliza.
Esta noticia ha vuelto a reactivar la alarma por el "abandono" que sufren las instalaciones deportivas públicas, como vienen denunciando trabajadores y usuarios desde hace meses.
Además, también señalan una "intención privatizadora" del gobierno de Abel Caballero. Representantes sindicales han explicado a Treintayseis que la falta de personal, debido a que no se cubren vacantes, está provocando el cierre indiscriminado de los gimnasios.
De hecho, el vecino herido la semana pasada era usuario del gimnasio de O Carme, pero fue derivado a O Berbés por el cierre de las primeras instalaciones durante el mes de agosto.