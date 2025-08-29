Nuevo caso de violencia de género en Vigo: detenido tras agredir a su pareja en presencia de su hijo menor

La Policía Local de Vigo ha detenido a un vecino de 55 años como presunto autor de un delito de violencia de género. El hombre agredió supuestamente a su pareja, en presencia del hijo menor de esta.

Según ha informado Europa Press, los hechos ocurrieron en la mañana de este jueves, cuando el 092 recibió un aviso para acudir a un domicilio de la Avenida de Castelao. Al llegar, los agentes observaron a un chico pidiendo ayuda desde el balcón de una de las viviendas del edificio.

Cuando llegaron a la puerta del piso, los policías observaron que estaba abierta, y que un hombre y una mujer estaban forcejeando. Al separarlos, el hombre relató que había tenido una discusión con la expareja de ella, que también convive en ese mismo domicilio.

Sin embargo, el aludido aportó otra versión. Según explicó, estaba durmiendo cuando escuchó una discusión y trató de mediar, intercediendo en favor de la mujer, al ver que su actual pareja la empujaba y zarandeaba.

Al intervenir este segundo varón, la mujer aprovechó para huir al rellano del edificio, pero el supuesto agresor le dio alcance y la volvió a introducir en el piso, momento en que llegaron los efectivos policiales.

De hecho, el joven que había pedido ayuda por el balcón era el hijo menor de la víctima, que había presenciado los hechos y, al escuchar las sirenas, salió a indicar a los agentes dónde era el piso. Los funcionarios procedieron a la detención del sospechoso por un supuesto delito de violencia de género.