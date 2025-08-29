Caballero llevará al pleno municipal el "agravio" de la exclusión de Vigo como sede de exámenes MIR

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha avanzado que el Pleno debatirá sobre la inclusión de Vigo como sede de los exámenes de formación sanitaria especializada. El regidor ha mostrado de nuevo su "absoluto desacuerdo" con la decisión del Ministerio de Sanidad.

Oficial desde hace una semana, Vigo quedó excluida como sede para realizar los exámenes MIR. Una decisión de la cartera de Mónica García, la cual Caballero no comparte. "Vamos a presentar mociones en todas partes", ha asegurado.

Así, empieza con el debate en el Pleno municipal que ha anunciado este viernes, donde también señalará al conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, como corresponsable por no defender a Vigo ante esta resolución.

"Vigo es la ciudad más grande del oeste de España y nos dejan sin exámenes porque la ministra desde Madrid no conoce y el conselleiro desde Santiago no quiere", ha afirmado el regidor socialista.

Caballero ha urgido de nuevo una rectificación ante lo que considera un "agravio" para que Vigo vuelva a ser incluida como sede para la realización de exámenes de formación universitaria, así como Cáceres, Cádiz o León.