El BNG de Vigo pide al Concello información sobre la prometida Empresa Municipal de Vivienda

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Vigo ha exigido al Gobierno local que aclare "en qué punto se encuentra" el proyecto de la Empresa Municipal de Vivenda anunciado el pasado 27 de junio y para el que se destinarán 4,5 millones de euros de las arcas municipales.

"Pasados más de dos meses desde que el alcalde hiciese pública su creación", el frente nacionalista denuncia que "a día de hoy" nada se sabe sobre los avances reales de la iniciativa. Así, han anunciado que solicitarán formalmente si ya existen estatutos, si se iniciaron los trámites registrales y, sobre todo, cuál es la previsión de puesta en marcha de la nueva entidad.

"Non podemos permitir que quede noutro gran anuncio baleiro mentres a cidade sofre unha emerxencia habitacional", ha advertido el portavoz del BNG de Vigo, Xabier P. Igrexas. "O único que sabemos é que parece que se chamar EMVIGO", ha añadido.

Así, desde el BNG critican que la única información disponible es media página de un expediente administrativo, con un redactado "tan burocrático como inconcreto". Los nacionalistas han detallado que no se define ni una estructura organizativa, ni el personal, ni funciones concretas o la sede de la empresa.

"Non hai tempo que perder, Vigo precisa xa unha Empresa Municipal de Vivenda que sexa unha ferramenta real e útil, non outro titular propagandístico", ha indicado Igrexas, que ha recordado que la creación de este organismo fue una de las medidas aprobadas por el Pleno en marzo de 2024 a través de una moción del BNG.