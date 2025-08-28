Vigo exige a la Xunta que ceda la competencia en vivienda para acceder a las ayudas del Gobierno

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha vuelto a exigir a la Xunta de Galicia que le ceda la competencia en vivienda para poder acceder a las ayudas ofrecidas por el Gobierno de España el pasado mes de junio a las Comunidades Autónomas y que el presidente gallego, Alfonso Rueda, rechazó.

El pasado 6 de junio, durante la Conferencia de Presidentes, Pedro Sánchez propuso a sus homólogos autonómicos un plan estatal para construir viviendas con algún tipo de protección con una inversión de 7.000 millones de euros hasta 2030, de los cuales, 4.000 los pagaba el Gobierno y el resto, 3.000, las Comunidades Autónomas.

En ese momento, Caballero instó a Rueda a aceptar "de forma inmediata" estas ayudas y, posteriormente, ante la negativa del presidente de la Xunta, anunció que pediría la transferencia de las competencias en vivienda para que, con el beneplácito del Gobierno y de la Xunta, Vigo accediese a esas ayudas.

"Si uno hace la cuenta, a Vigo le corresponderían 1.000 viviendas con algún tipo de protección para gente joven, para gente que inicia su vida profesional, acaban sus estudios y empiezan a trabajar", ha recordado el regidor, que ha tachado la renuncia de Rueda de "un escándalo".

Así, Caballero ha informado de que el 11 de junio envió una carta a la Xunta "diciendo que le delegara al Concello de Vigo las competencias para ese acuerdo y que Vigo se hacía cargo de la construcción de las 1.000 viviendas"; y otra al Gobierno central, anunciando que estaba dispuesto a asumir la construcción de esas viviendas y que le delegara, en este caso, el dinero anunciado.

Ayer, miércoles, el alcalde olívico recibió la contestación de Pedro Sánchez confirmando que "él mantiene la propuesta de 4.000 millones de euros del Gobierno y que si la Xunta está dispuesta, que él desea que sí, lo asume".

"De nuevo, yo le exijo desde aquí a Rueda que de forma inmediata nos delegue la parte que nos corresponde de aquella propuesta, del plan de vivienda del presidente del Gobierno de España, y lo asume el Ayuntamiento de Vigo de nuestros recursos", ha declarado.

Caballero ha recordado que la competencia en vivienda es de la Xunta "y por tanto nos lo tiene que delegar", pero que el presidente gallego "no quiere". "Si Rueda cree que me va a callar, se equivoca. Esto que estoy haciendo ahora es solo el principio de lo que voy a hacer", ha sentenciado.