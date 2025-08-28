Vigo construirá nueve parques caninos: el primero, en Barreiro

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha anunciado este jueves que la Xunta de Goberno Local aprobará mañana el proyecto constructivo y de ejecución del parque canino de Barreiro por un importe de 168.797 euros.

Se trata de "uno de los nueve parques caninos" que se construirán en la ciudad, según ha señalado el regidor. El de Barreiro será el primero y contará con plazo de ejecución de 4 meses.

Tendrá una superficie de 1.105 metros cuadrados y contará con accesos desde las calles Subride, Urania Mella Serrano y Antonio Nieto Figueroa. Será un recinto vallado para dar libertad a las mascotas y contará con elementos de juego de madera de pino para la integración en el espacio público.

En el entorno del parque se instalará mobiliario urbano como bancos, papeleras y una fuente, se ejecutarán la red de recogida de pluviales y de abastecimiento, así como una boca de riego. Además, se dotará de más zonas de arbolado.

Según Caballero, Vigo cuenta con aproximadamente 45.000 perros registrados. El de Barreiro se sumará a los ya existentes en García Picher y Pontenova, y se construirán otros ocho: