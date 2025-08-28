El BNG rechaza la subida del 4% de los impuestos municipales en Vigo

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha mostrado su rechazo a la propuesta del Gobierno municipal de Vigo de incrementar un 4% los impuestos municipales en 2026. Se trataría de la tercera subida consecutiva de tasas en la ciudad pese a que el Concello dispone de más de 100 millones de euros en remanentes.

La formación nacionalista avanzó que presentará una batería de enmiendas al proyecto de modificación de las ordenanzas fiscales con el fin de ampliar las bonificaciones y exenciones, adaptándolas a la situación económica real de las familias viguesas.

El BNG considera que el aumento generalizado de impuestos resulta especialmente injusto en el actual contexto económico, marcado por el impacto de la inflación en los hogares, y defiende un modelo de fiscalidad progresiva en el que quienes menos recursos tienen paguen menos.

Según sus cálculos, Vigo cuenta con cerca de 60.000 personas en riesgo de exclusión social y pobreza, además de unos 23.000 hogares con ingresos inferiores a 8.000 euros anuales, lo que a su juicio hace incompatible aplicar una subida de carácter general.

El partido recuerda además que en los dos últimos ejercicios el Concello dejó sin ejecutar 210 millones de euros de los presupuestos municipales, por lo que cuestiona la justificación económica de este nuevo incremento de tasas.

En paralelo, el BNG anuncia la presentación de alternativas para frenar lo que califica de encarecimiento injustificado de servicios como la recogida de residuos o el suministro de agua.