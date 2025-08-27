Ofrecido por:
Vigo se suma este sábado a las movilizaciones de apoyo para romper el bloqueo en Gaza
La Plataforma Cívica Pro-Palestina ha anunciado que se sumará a las movilizaciones de apoyo a la Flotilla Global Sumud
La ciudad de Vigo se sumará este sábado a las movilizaciones de apoyo a la Flotilla Global Sumud. Esta iniciativa pretende romper el bloqueo en Gaza y llevar ayuda humanitaria a la población palestina, víctima del genocidio perpetrado por Israel.
La Plataforma Cívica Pro-Palestina de la ciudad olívica, integrada por asociaciones, partidos políticos, sindicatos y otros colectivos, impulsa de este modo una marcha de apoyo que tendrá lugar en la tarde del sábado, en la playa de A Fonte, en Samil, a las 17:00 horas.
Igualmente, está prevista una regata por la mañana (a las 11:00 horas) para trasladar así el apoyo a la Flotilla por tierra y por mar.
Estas acciones forman parte de una movilización internacional convocada por Movimiento Global para Gaza, con el fin de romper el bloqueo y visibilizar el genocidio. Así, la Flotilla reúne delegaciones de 44 países y persigue la apertura de un corredor humanitario ante la "inacción cómplice" de gobiernos e instituciones internacionales.
A Asociación Galiza por Palestina apoia a #FlotillaSumudGlobal.— Galiza por Palestina (@galizapalestina) August 27, 2025
📢 O 30 de agosto mobilizacións en Galiza e no mundo contra o xenocidio e en solidariedade co pobo palestino.
Palestina vencerá. Palestina non está soa.#Gaza #SumudGlobal #GalizaPorPalestina #GalizaconPalestina pic.twitter.com/bmdHlusHPq
Desde la Plataforma se ha hecho un llamamiento a toda la ciudadanía para que participe en los actos de este sábado, y ha subrayado que "la unidad en la lucha solidaria y la acción descentralizada en los territorios son herramientas imprescindibles frente a la barbarie colonial sionista".
"Porque no hay paz sin justicia, porque el silencio mata, porque Palestina vive en nuestras luchas. Desde Vigo hasta Gaza, nos sumamos a la flotilla de la dignidad", han proclamado.