Acto de homenaje en Vigo a los alcaldes, políticos y sindicalistas represaliados por el régimen franquista Concello de Vigo

Vigo rinde homenaje a los alcalde de Vigo y Lavadores fusilados durante la Guerra Civil

Emilio Martínez Garrido, alcalde de Vigo, y José Antela Conde, alcalde de Lavadores, fueron asesinados por el franquismo el 27 de agosto de 2025

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha presidido este miércoles el acto de homenaje a los alcaldes, diputados y sindicalistas de la ciudad fusilados por el franquismo el 27 de agosto de 1936.

Interior de la capilla del colegio de Camposancos, en A Guarda (Pontevedra).

El acto, celebrado en el Jardín de la Memoria del Cementerio de Pereiró, también contó con la participación del subdelegado del Gobierno, Abel Losada, y el secretario xeral del PSdeG, David Regades, así como representantes de los grupos municipales del BNG y del PP.

Vigo muestra así su compromiso con los valores democráticos, recordando a los alcaldes de Vigo y Lavadores, Emilio Martínez Garrido y José Antela, y a otros políticos y sindicalistas represaliados: Ubaldo Gil, Heraclio Botana, Ramón González Brunet, Ignacio Seoane, Apolinar Torres y Demetrio Bilbatúa.

Abel Caballero ha recordado a "aquellos hombres que tenían un sueño de democracia y libertad, que soñaban con un Vigo distinto, con una Galicia distinta y con una España distinta en democracia". Ese sueño, ha subrayado, "fue hundido por el fascismo".

"Fueron asesinados. Su delito era ser demócratas y defender a la ciudadanía", ha añadido el alcalde, que ha advertido que "estamos a vivir el revival de aquel fascismo que provocó una guerra tremenda y acabó con el sueño de libertad hace 89 años".

"No hay disculpas para los que quieren pactar y pactan con los que rememoran aquel disparate y aquel desastre", ha recalcado Caballero, que ha afirmado que "el mejor homenaje es seguir en el trabajo y en la acción (...) desde los valores constitucionales y ciudadanos".

A este respecto, el BNG de Vigo ha reclamado la "completa eliminación de todos los símbolos franquistas y fascistas de nuestra ciudad". Citan específicamente la Cruz de O Castro.