Los trenes entre Vigo y Redondela se interrumpirán en fines de semana de septiembre y octubre

Las obras de mejora en el tramo ferroviario entre Vigo y Redondela provocarán la interrupción del tráfico de trenes entre ambas estaciones en los fines de semana de septiembre, y el primero de octubre.

Según han informado Renfe y Adif, para garantizar la movilidad, se pondrá en marcha un servicio de autobuses entre ambas estaciones, que contará con 350 servicios, además de otros 70 de taxis. Esto también provocará la modificación puntual de algunos servicios Regionales, de Alvia e Intercity.

Así, los viernes, el tren Regional A Coruña-Vigo Guixar de las 19:08 horas realizará por carretera el trayecto entre Pontevedra y Vigo Guixar. Los sábados y los domingos, los viajeros de los Regionales entre Vigo Guixar y A Coruña, en ambos sentidos, se transbordarán a otro tren en Pontevedra. La estación de origen/destino de estos servicios se modificará a Vigo Urzáiz. Estos trenes realizarán parada en la estación de Redondela AV y Arcade.

Los viernes se modificarán los servicios que parten de Santiago de Compostela a las 20:30 horas y a las 22:10 horas con destino Vigo Guixar. Los viajeros realizarán por carretera el trayecto desde Pontevedra hasta destino. Los sábados y domingos, los regionales Vigo-Santiago de Compostela y Vilagarcía-Santiago de Compostela, en ambos sentidos, realizarán el recorrido íntegro por carretera.

Los lunes, el Regional que parte de Guixar a las 6:20 horas con destino Santiago se transbordará por carretera desde la estación olívica hasta Pontevedra, desde donde se continuará el recorrido en tren.

Por otra parte, los Regionales que conectan Vigo Guixar y Ourense, en ambos sentidos, realizarán sábados y domingos por carretera el trayecto entre Guixar y Guillarei. Como excepción, el enlace del Transversal de Barcelona (Ourense-Vigo de las 22:05 horas y Vigo-Ourense de las 7:43 horas) realizará el recorrido completo por carretera.

En la conexión entre Vigo y Barcelona con los servicios Alvia, se realizarán por carretera el trayecto entre Ourense y Vigo los viernes y domingos, y el trayecto entre Vigo y Ourense los sábados y lunes.

Finalmente, sobre el Intercity Vigo-Porto Campanha-Vigo, el trayecto entre Vigo Guixar y Valença do Minho se realizará por carretera los siguientes días: IC 420 Vigo-Guixar (08:58)- Porto-Campanha de sábado a lunes; IC 421 Porto-Campanha (10:59)-Vigo-Guixar sábados y domingos; IC 422 Vigo-Guixar (19:56)- Porto-Campanha sábados y domingos; e IC 423 Porto-Campanha (20:10)-Vigo-Guixar de viernes a domingo.