Localizan al joven desaparecido en Vigo desde el pasado lunes

Cristian F.R. ha contactado con allegados y ha confirmado que se encuentra bien, aunque no ha regresado a su domicilio por el momento

El joven de 19 años de Vigo que llevaba desaparecido desde el lunes, ha sido localizado, por lo que la asociación SOS Desaparecidos ha desactivado la alerta que había difundido.

Según informa Europa Press, Cristian F.R. ha contactado con allegados y ha confirmado que se encuentra bien, aunque no ha regresado a su domicilio por el momento.

En todo caso, fuentes policiales han matizado que, en tanto la Policía no tenga confirmación de dónde está el chico y de su estado, se mantiene activo el protocolo para casos de desaparición.