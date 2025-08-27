Un hombre resulta herido en Chapela (Pontevedra) al salirse de la vía cuando huía de la policía

Un motorista ha resultado herido después de salirse de la vía, entre Redondela y Vigo, cuando escapaba de la policía. El conductor tenía retirado el permiso.

Según ha informado la Policía Local de Redondela (Pontevedra), los hechos ocurrieron en la noche del pasado lunes, cuando una patrulla observó una motocicleta cuyo conductor tenía retirado el permiso. Los agentes le dieron el alto.

El conductor, lejos de obedecer según indica Europa Press, emprendió la huida a gran velocidad por la Avenida de Redondela y Pasán, en la parroquia de Chapela, circulando de forma temeraria.

Al llegar al Camiño Cascalleira, ya en el término municipal de Vigo, los agentes dejaron la persecución, en vista del riesgo de accidente.

Poco después, localizaron al fugitivo, que había sufrido un accidente al salirse de la vía. Los agentes auxiliaron al motorista hasta la llegada de los sanitarios.

En el lugar también se personaron dos dotaciones de Atestados de la Policía Local de Vigo, que se hicieron cargo de la investigación del accidente.