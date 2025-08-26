¿Samil en Redondela? Una web fraudulenta sitúa esta playa o el HALO en este municipio pontevedrés

Todo es Redondela. O eso parece si se accede a la web fraudulenta de Turismo en Redondela que ha denunciado este martes el concello pontevedrés. La página sitúa localizaciones como Samil o un convento extremeño en este municipio.

Según ha informado el Gobierno local, tuvieron conocimiento de la existencia de esta web el pasado mes de julio y, desde entonces, el departamento de Novas Tecnoloxías ha revisado el contenido de la misma de manera exhaustiva.

El Concello de Redondela ha comprobado que más de 80% de los contenidos de la página son falsos o erróneos. De hecho, se hace referencia a lugares que no se encuentran en el municipio, con imágenes que tampoco corresponden a la información a la que se hace referencia.

Por ejemplo, uno de los artículos de la web titulado "Descubre la impresionante Playa de Samil en Redondela" se presenta con una fotografía de un peregrino en un bosque. La página también hace referencia al HALO de Vigo, al tempo de San Benito (situado en Cáceres), al Sendeiro das Greas (está en Vigo) o la playa de Loureiro (arenal de Bueu).

Entre los 'atractivos' que se publicitan está también, una cafetería, que supuestamente se sitúa en el centro de Redondela, pero la información está acompañada por una foto del ascensor HALO de Vigo.

La web fraudulenta, que presenta un logo y una imagen parecida a la página oficial de Turismo del Concello de Redondela, ofrece además información de establecimientos de hostelería que no existen en el municipio.

Genera una mala imagen de nuestro municipio hacia el turismo Digna Rivas, alcaldesa de Redondela (Pontevedra)

"Esta situación está provocando un perjuicio al Concello de Redondela y sus vecinos, y sobre todo a los turistas y peregrinos que vienen a visitar nuestra villa (...). Genera malestar entre los visitantes y una mala imagen de nuestro municipio hacia el turismo", ha denunciado la alcaldesa de la localidad, Digna Rivas.

El Concello ya ha comunicado este hecho a los organismos públicos para que retiren la página de internet, tanto al Centro Cripográfico Nacional (CCN), como al Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), la Agencia de Protección de Datos (AEPD) y al Servizo Ciberseguridade Acordo Marco (Amtega) de la Xunta de Galicia.

Asimismo, han enviado una comunicación a Google para avisar a la tecnológica que esta web fraudulenta aparece como la segunda opción en el buscador, solo por detrás de la página oficial. El departamento de Novas Tecnoloxías de Redondela intentó ponerse en contacto con los responsables de la web pero no obtuvieron respuesta.