Retiran la estatua de Juan Carlos I del Concello de Vigo y el BNG pide que sea de forma permanente

Obras de la retirada del busto de Juan Carlos Borbón en el Concello de Vigo BNG de Vigo

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Vigo ha pedido este lunes la retirada "permanente y definitiva" del busto de Juan Carlos de Borbón situado en el acceso principal del Concello. Unas obras en esta localización han obligado a quitar la estatua.

Por eso, el frente nacionalista ha exigido que no regrese la figura debido a los graves delitos que rodean al monarca emérito. El portavoz del BNG, Xabier P. Igrexas, ha defendido que no existe justificación para mantener el reconocimiento ante los "atronadoramente claros" que son los indicios de corrupción institucional y de negocios irregulares.

"Unha ampla maioría social de Vigo non comprende que clase de honra merece un monarca que defrauda o propio sistema tributario, que está envolto en numerosos casos de corrupción e branqueo de capitais", ha afirmado Igrexas.

En este sentido, el portavoz nacionalista ha afeado el voto en contra del PSOE y del PP, cuando su grupo municipal pidió la retirada del busto, así como cambiar el nombre de Praza do Rei. "Abel Caballero se negó a hacer en Vigo lo que sí hizo la Deputación presidida por Carmela Silva", incide.