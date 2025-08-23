Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. Guardia Civil

Un conductor atropella a un peatón durante una protesta en Cangas (Pontevedra) y se marcha del lugar

Por el momento, se desconoce si el conductor se dio a la fuga a propósito o no fue consciente del atropello

Otros sucesos: Fallece un policía local de Monforte (Lugo) durante una persecución, donde otro agente resultó herido

Un coche ha atropellado a un peatón en O Hío, en Cangas (Pontevedra), mientras cruzaba un paso de cebra junto a más personas como parte de un acto de protesta. Tras el suceso, el conductor se marchó del lugar, según informan fuentes de la Guardia Civil, que busca al responsable.

Los hechos tuvieron lugar a alrededor de las 12:30 horas en el kilómetro 800 de la carretera EP-1005. El Instituto Armado desconoce, por el momento, si el conductor se dio a la fuga a propósito o no fue consciente del atropello, tras el que el afectado se encontraba herido leve.

Por su parte, el 112 Galicia ha recibido una llamada de un particular que se quejaba de vecinos cruzando el paso de peatones repetidamente, lo que impedía el paso a la circulación.