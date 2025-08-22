Incendios en Pontevedra: se reactiva el fuego en Oia y la PO-552 vuelve a cortarse al tráfico

El incendio forestal en el municipio de Oia, en el Baixo Miño, se ha vuelto a reactivar, después de que se desactivase la Situación 2 y las 45 personas desalojadas del camping de Mougás volviesen a las instalaciones.

El fuego ha vuelto a provocar, además, el corte de la PO-552, la carretera que une Baiona y Oia, desde hace un par de horas, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil a este medio.

Hasta el momento, el fuego, que comenzó sobre las 18:41 horas de este jueves en la parroquia de Mougás, ha arrasado ya unas 40 hectáreas.

Para la extinción de este fuego, los medios movilizados (acumulados) han sido 2 técnicos, 7 agentes, 11 brigadas, 13 motobombas, una pala, un helicóptero y 2 aviones.