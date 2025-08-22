El BNG de Vigo responde a Caballero: "Tiene que dejar de engañar y asumir su responsabilidad"

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Vigo ha acusado al alcalde Abel Caballero de mentir sobre la dotación mínima de bomberos en la ciudad. Los nacionalistas denunciaron que el Concello llevaba casi un año sin contar con el mínimo de 20 efectivos, afirmación que el regidor socialista negó.

Caballero aseguró este jueves en su visita al parque de bomberos de Teis que Vigo "cumple sobradamente" con el número mínimo de bomberos, calificando de "mentirosos" a quienes denuncian lo contrario.

El alcalde aseguró que siguen el criterio técnico, que indica que la cifra mínima de bomberos operativos para Vigo es de 16. Al respecto, el BNG recuerda que el Gobierno de Caballero estableció en 20 efectivos la dotación mínima, según se recoge en el acuerdo de la Xunta de Goberno Local de 2010.

"Un acordo que foi ratificado o pasado 25 de abril de 2024 pola concelleira de Seguridad, Patricia Rodríguez Calviño", en referencia al informe propuesto por el jefe de servicio de Bomberos, que fija también la dotación ordinaria mínima por jornada en 20 y una óptima de 23 efectivos.

Así, el portavoz nacionalista, Xabier P. Igrexas, ha afeado el "cinismo inaceptábel" del alcalde y le exige que "deje de engañar y manipular" y ha reclamado que "asuma su responsabilidad por haber recortado en los últimos años un servicio esencial para la seguridad de la ciudad".

Además, Igrexas ha adelantado que solicitará acceso al "presunto" acuerdo en el que figura esta reducción. "Non o poderá facer porque non existe", ha afirmado.