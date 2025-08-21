El bonito reencuentro entre una mujer y los policías que salvaron su vida en Vigo: "Mis ángeles de la guarda"

El pasado 11 de agosto dos agentes de la Policía Nacional de Vigo salvaron la vida de una vecina de la ciudad que sufrió un desvanecimiento cuando cruzaba la calle. La rápida intervención de estos fue clave en la recuperación de la señora.

Todo sucedió mientras los policías patrullaban las calles de Vigo al acecho de cualquier problema. Al llegar a la calle Venezuela se percataron de que una mujer pedía ayuda desde la acera y, como no podría ser de otra forma, acudieron en su auxilio.

El reencuentro entre la mujer y los agentes

Mari Carmen sufrió un desvanecimiento en la calle Venezuela y estuvo a punto de entrar en parada cardiorrespiratoria. Por suerte para ella, José y Álvaro pasaron con el coche de Policía en el momento oportuno para poder ayudarla y salvarle la vida.

Le comprobaron las constantes vitales y prestaron primeros auxilios hasta la llegada de una ambulancia, avisada por una patrulla de la Policía Local. Los sanitarios se hicieron cargo de la situación y la trasladaron al hospital. Fueron ellos quienes informaron a la mujer de que, gracias a la rápida actuación policial, no entró en parada cardiorrespiratoria.

Tras su alta, Mari Carmen se reencontró con ambos agentes y, emocionada, no dudó en agradecerles que le hubieran salvado la vida. Podría decirse que gracias a ellos ha tenido una nueva oportunidad. "Sois mis ángeles de la guarda", llegó a decirles.

“Me habéis salvado la vida”💙



Los 👮👮 de @policia José y Álvaro evitaron en cuestión de segundos que Mari Carmen entrara en parada #cardiorrespitaria



✨El reencuentro de los tres en #Vigo habla por sí solo ⬇️⬇️#SomosTuPolicía pic.twitter.com/oL5cmRfWMJ — Policía Nacional (@policia) August 20, 2025

"¿Está bien?", le pregunta uno de los agentes a la señora. Ella, sonriente, responde: "Estupendamente". "Nos alegramos mucho", añade el agente mientras le toma la mano. Muy emocionada y conmovida, Mari Carmen les dice que, "me habéis salvado la vida".

Uno de los policías, emocionado, intenta consolarla: "No llore, sino nos va a hacer llorar a nosotros". La escena termina entre abrazos y besos de Mari Carmen hacia los dos Agentes de la Policía Nacional que le salvaron de algo que podría haber terminado muy mal.