Ofrecido por:
El BNG denuncia que Vigo lleva casi un año sin contar con el mínimo de 20 bomberos en activo por día
Los nacionalistas califican el programa de servicios voluntarios como "un parche insuficiente" y alertan de que están superando el máximo de horas extraordinarias fijadas por prevención
Podría interesarte: El servicio de Bomberos de Vigo no contó con el mínimo de efectivos ningún día de 2024
El BNG de Vigo ha denunciado este martes que la ciudad olívica no cuenta con el número mínimo de 20 bomberos activos por jornada desde hace 359 días. Por esta razón, los nacionalistas consideran que el programa de servicios voluntarios aprobado hace un año por el Concello es "un parche insuficiente".
De hecho, el portavoz municipal del Bloque, Xabier P. Igrexas, ha asegurado que este martes había solo 15 bomberos repartidos entre los parques de Teis y Esturáns. "Unha dotación que non garante a capacidade de intervención en caso de que se produzan varios focos de lume ou dúas emerxencias simultáneas", ha criticado.
Igrexas explica, además, que la falta de efectivos tiene una "incidencia directa e grave" en la organización y el desarrollo de los operativos. "A irresponsabilidade e pésima xestión de Caballero supón xogar á ruleta rusa coa seguridade da cidade e do propio corpo de bombeiros", ha afirmado.
Los nacionalistas cargan también contra el programa de servicios voluntarios y el "discurso triunfalista" del Gobierno de Caballero. "No Bloque advertimos que era un parche insuficiente que non resolvía o problema", ha recordado Igrexas, que denuncia que lo "único" que ha logrado esta medida es "exceder as horas fixadas por prevención".
Así, el BNG urge una rectificación al Concello, demandando medidas estructurales y de fondo. En concreto, pone encima de la mesa las propuestas recogidas en la moción nacionalista rechazadas en junio del pasado año.