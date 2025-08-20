Primer tren entre Vigo y Madrid tras los incendios: "Un poco más y nos quedamos a vivir aquí"

Después de una semana, los trenes entre Galicia y Madrid se han vuelto a poner en funcionamiento, tras suspender Renfe el tráfico ferroviario por la ola de incendios que está asolando la provincia de Ourense.

Lo avanzó a primera hora el ministro de Transportes, Óscar Puente, y lo confirmó pocas horas después el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, que anunció que volvería a funcionar a partir de las 17:00 horas.

Según Adif, un total de 50.000 personas se han visto afectadas por los cortes de esta línea en 101 trenes suprimidos, solo 20.000 viajeros en los primeros dos días.

En la estación de Vialia de Vigo, el primer tren que ha recuperado la normalidad es el de las 17:25 horas con destino a la capital. Con el tiempo justo llegaban Marta y Carlos con sus dos hijas, que llevaban tres días esperando a que se retomase el tráfico ferroviario.

"Hemos pasado tres días de más en Vigo, pero por suerte estábamos en casa de unos amigos, así que no ha sido tan grave", explica ella mientras descienden las escaleras mecánicas hacia el control de equipajes. En el caso de Carlos, tuvo que avisar en el trabajo de que se reincorporaría tras las vacaciones más tarde: "Lo entendieron perfectamente, no hubo problema, era un caso de fuerza mayor", explica a Treintayseis.

Para esta familia que reside en Madrid, la espera no ha sido tan negativa, ya que les ha acompañado el buen tiempo y les ha permitido hacer planes y conocer rincones de Vigo y sus alrededores que, de otro modo, no hubiesen podido.

"Un poco más y nos quedamos a vivir aquí", reconocen entre risas mientras enfilan los últimos metros para tomar el tren que les devolverá, por fin, a su casa.

Peor ha sido para Yago, un joven que ha tenido que ir retrasando un viaje a Madrid a la búsqueda de un piso para pasar los próximos meses. "Me llamaron hace una semana de un trabajo para incorporarme en septiembre y no poder resolver el tema de dónde voy a vivir me ha tenido bastante preocupado", reconoce, ya que tenía varias visitas pendientes a pisos compartidos que, en algún caso, ya se han ocupado.