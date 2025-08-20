Las obras del colegio Celso Emilio Ferreiro, en Vigo, terminarán antes del inicio del curso escolar

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha visitado este miércoles las obras del colegio Celso Emilio Ferreiro, situado en el barrio de Coia. El regidor ha avanzado que la cubierta estará terminada antes del inicio de curso y ha criticado a la Xunta por "despreciar las seguridad de niñas y niños".

Según ha informado Caballero en una nota de audio transmitida a los medios de comunicación, la obra de sustitución de la cubierta, que estaba en una "situación muy grave" ha supuesto una inversión de 577.000 euros.

El regidor socialista ha detallado que primero se retiró la pared "que estaba en una situación endeble y que amenazaba con derrumbarse en un tramo del techo". Posteriormente, se eliminó el fibrocemento.

"Esta es una obra que debía hacer la Xunta"

Caballero ha recordado que esta obra la "debía hacer la Xunta". "Despreciaron la seguridad de las niñas y los niños del colegio Celso Emilio Ferreiro durante años", ha aseverado.

Desde 2021, las familias y los profesores afectados han denunciado el mal estado de la cubierta a la Xunta, que "despreció olímpicamente los informes y la petición de la dirección del centro", según el alcalde de Vigo.

"Para Rueda, la seguridad en Vigo no es una prioridad", ha afirmado Caballero, que ha incidido en que la reparación de la cubierta no era de su competencia, pero que le "preocupan las niñas y los niños muchísimo".

Para concluir, Caballero ha exigido a la Xunta responsabilidades. "Les exijo que el que tenía que haber hecho esta obra tiene que ser cesado, presentar la dimisión de forma inmediata. Es gravísimo lo que ha sucedido", ha finalizado su intervención.