El Concello de Vigo renovará los vestuarios de todos los campos de fútbol municipales

El Concello de Vigo ha anunciado este miércoles que renovará, reformará y rehará los vestuarios de "todos los campos de fútbol municipales", es decir, un total de nueve instalaciones.

Así lo ha afirmado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, a través de un audio, en el que ha indicado que los vestuarios están "en una situación muy deteriorada" y los van a sustituir por unos "modernos, adaptados y en mejores condiciones".

El regidor socialista ha detallado que estas instalaciones contarán con un sistema de módulos, lo que permitirá al Concello "reformar a mucha velocidad".

"Haremos los vestuarios para los jugadores y las jugadoras, para los árbitros, los aseos, la zona de club, oficina y la cantina, que es muy importante también", ha explicado el alcalde.

Por el momento, el Concello ha adjudicado la redacción de los proyectos para nueve campos: Monte da Mina, San Andrés de Comesaña, Candeán, A Guía, Carballal-Cabral, Sárdoma, A Bouza, Meixoeiro y Santa Mariña-Cabral.

"Estamos dedicando casi 115.000 euros a los proyectos", ha desvelado Caballero, tras enunciar la partida para cada campo y que tienen un plazo de ejecución de cuatro meses. Cada instalación supondrá un gasto entre los 11.000 y los 18.000 euros.