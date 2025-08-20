Campo del Club Deportivo de La Guía.

Vigo

El Concello de Vigo renovará los vestuarios de todos los campos de fútbol municipales

Abel Caballero ha anunciado este miércoles que renovará, reformará y rehará los vestuarios de nueve campos de fútbol municipales de Vigo

El Concello de Vigo ha anunciado este miércoles que renovará, reformará y rehará los vestuarios de "todos los campos de fútbol municipales", es decir, un total de nueve instalaciones.

Campo de fútbol de Samil

Así lo ha afirmado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, a través de un audio, en el que ha indicado que los vestuarios están "en una situación muy deteriorada" y los van a sustituir por unos "modernos, adaptados y en mejores condiciones".

El regidor socialista ha detallado que estas instalaciones contarán con un sistema de módulos, lo que permitirá al Concello "reformar a mucha velocidad".

"Haremos los vestuarios para los jugadores y las jugadoras, para los árbitros, los aseos, la zona de club, oficina y la cantina, que es muy importante también", ha explicado el alcalde.

Por el momento, el Concello ha adjudicado la redacción de los proyectos para nueve campos: Monte da Mina, San Andrés de Comesaña, Candeán, A Guía, Carballal-Cabral, Sárdoma, A Bouza, Meixoeiro y Santa Mariña-Cabral.

"Estamos dedicando casi 115.000 euros a los proyectos", ha desvelado Caballero, tras enunciar la partida para cada campo y que tienen un plazo de ejecución de cuatro meses. Cada instalación supondrá un gasto entre los 11.000 y los 18.000 euros.