El BNG de Vigo urge resolver las ayudas de comedor y libros de texto antes de la vuelta al cole

El BNG de Vigo ha denunciado este martes que el Concello de Vigo sigue sin resolver las becas de comedor, libros de texto y material escolar para el próximo curso. Por lo tanto, reclaman que se evite la demora de cursos pasados y se agilice la tramitación.

"Estas axudas son absolutamente vitais para máis de 4.000 familias viguesas", ha defendido el portavoz nacionalista, Xabier P. Igrexas, quien ha recordado que el plazo de solicitud de estas ayudas terminó hace cuatro meses.

Igrexas considera que no se puede aceptar que las familias "teñan que atravesar o calvario" de no saber cuándo el alumnado va a recibir estas ayudas.

De esta forma, los nacionalistas han reclamado que se evite la "angustia e incerteza" de los dos últimos cursos, "con familias esperando un trimestre por la resolución y con un grave perjuicio para las ANPAs". Estas tuvieron que adelantar varios meses "con sus propios medios" para que los alumnos y alumnas no quedaran sin comer.

Ante esta situación, el BNG ha demandado, además, garantías al Concello de Vigo para que todo el alumnado que fue beneficiario el año pasado de las becas pueda acceder al comedor.