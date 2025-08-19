El BNG de Vigo pide reforzar el control de acceso de vehículos en la peatonal del Calvario

Vecinos del Calvario vienen alertando de un aumento de cochess en la peatonal del barrio a pesar de las limitaciones y prohibiciones. Por ello, el BNG de Vigo ha pedido al Concello reforzar el control de acceso de vehículos en esta vía.

El portavoz nacionalista, Xabier P. Igrexas, ha reivindicado la peatonalización de la calle Urzáiz como una de las "mayores transformaciones" de la ciudad, que supuso la democratización del espacio público y una mejora en seguridad, sostenibilidad y calidad de vida.

"Non podemos permitir que o desleixo e a falla de atención por parte do goberno de Caballero nos faga retroceder", ha avisado Igrexas, que reclama reforzar el control en la confluencia de la calle Aragón con Urzáiz.

Además, pide mejorar la señalización y la seguridad peatonal en el entorno de las calles Toledo, Extremadura, Cataluña y León.

Así, y con motivo del Día Mundial de los y las Peatones, el Bloque pide dar pasos para un Vigo con "máis espazos abertos, seguros e limpos, co mínimo nivel de ruído e contaminación, con máis vexetación e cheos de vida".