Vigo mantiene la "vigilancia máxima" ante los incendios tras un fin de semana sin incidencias graves

La ola de incendios que azota Galicia, León y Zamora ya se ha llevado más de un vida por delante y el Concello de Vigo se quiere evitar cualquier susto. Por eso, este lunes ha vuelto a reunir el comité asesor del Plan de Emergencia Municipal.

Así, Vigo sigue en vigilancia máxima, según su alcalde, Abel Caballero, quien dirige este grupo de personas e hizo balance del operativo para la prevención de incendios forestales en la ciudad.

Caballero ha detallado que la Policía Local se mantuvo activa con más de 75 rutas de vigilancia por toda la ciudad. Según ha afirmado el regidor socialista, no se ha registrado ninguna incidencia, a excepción de un pequeño incendio en Beade.

Este fuego se prendió a las 6:00 horas del viernes 15 de agosto y los efectivos de Bomberos consiguieron apagarlo en una hora. "No es posible con certeza decir el origen de ese incendio. (...) Los bomberos tienen la sensación que fue intencionado", ha explicado Caballero.

También se detectaron una serie de vehículos, que "fueron identificados en sitios singulares". El operativo también acudió a diferentes alertas el sábado y el domingo.

Capacidad operativa absoluta

Caballero ha asegurado que los Bomberos de Vigo "están en capacidad operativa absoluta" y ha recalcado que la clave es detectar estos incendios pronto. "Si se detecta pronto, los Bomberos lo tienen completamente extinguido y controlado entre 5 minutos y media hora", ha afirmado Caballero.

Para conseguir esto, el Concello cuenta con una flota de drones y dos lugares permanentes de observación en el Monte Alva y en el Monte dos Pozos. "Prácticamente todo Vigo controlado con drones", ha informado, incidiendo en la eficacia de estos dispositivos que facilitan la llegada de los equipos de emergencia en apenas cinco minutos.

"Mantendremos la vigilancia y la atención hasta que comience la temporada de lluvias. Hay que tener en cuenta que el incendio más importante de Vigo ocurrió en octubre de 2017", ha recordado el alcalde, adelantando que ya tiene preparado un pabellón con 50 camas por si hubiera que desalojar a la ciudadanía.

Ayuda de Vigo a los concellos afectados por los incendios

El alcalde ha informado, además, que este lunes al mediodía ha salido hacia los lugares afectados por los fuegos un nuevo retén con cinco bomberos en un vehículo forestal pesado, con bomba de agua de 4,5 toneladas.

Caballero ha afirmado que garantizará la colaboración y la solidaridad de Vigo con el resto de zonas afectadas a la vez que asegurará que Vigo esté atendida correctamente.

"Hablé con los bomberos que estuvieron allí y dicen que es tremendo", ha añadido el regidor socialista, quien ha recordado que el Concello ya ha aportado efectivos para extinguir incendios en Muxía, Costa da Morte, Salceda de Caselas y, más recientemente, en Verín, Vilardevós, Oímbra y en otras localidades de Ourense.