Así es la propuesta del PP de Vigo para los festivos de la Reconquista y San Roque de 2026

A principios del mes que viene, el Pleno municipal de Vigo aprobará el calendario de festivos locales de cara a 2026. Un año en el que dos de los festivos tradicionales de la ciudad caen en fin de semana, por lo que el Partido Popular planteará una propuesta para que las celebraciones de la Reconquista y San Roque no se vean afectadas.

Así, la presidenta de los populares, Luisa Sánchez, ha avanzado que propondrá fijar como festivos los días 27 de marzo, viernes, y 17 de agosto, lunes, para "priorizar el arraigo" de ambas celebraciones.

En el caso de la Reconquista, Sánchez planteará la posibilidad de adelantar un día, del sábado 28 al viernes 27 de marzo, este festivo. "Aunque no es obligatorio hacer el cambio, podríamos repetir la fórmula que se dio este 2025 con tres días completos de Reconquista y ampliar esta celebración tan importante para Vigo, con los beneficios que ello generaría para los propios vigueses y para la hostelería de la ciudad", ha esgrimido.

Para San Roque, el 16 de agosto cae en domingo, por lo que ha optado por pasar ese festivo en el lunes 17 de agosto, aunque dejando la puerta abierta a reubicarlo en el viernes 14 "si así lo prefiriese la Hermandad de San Roque". "Creemos que cualquiera de las dos opciones serían válidas y satisfarían a la organización y a la gente del barrio", ha señalado.

Unas alternativas que considera que "tienen mucho más sentido" que convertir en festivo el martes de Carnaval, ya que tanto como la Reconquista como la romería de San Roque tienen "mucho más arraigo" que el Entroido en la ciudad, y que además se trata de una época que ya no es lectiva para la comunidad educativa.