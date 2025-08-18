Detenido un vecino de Tomiño (Pontevedra) por provocar un incendio forestal en Goián

El Seprona de la Guardia Civil de Tui detuvo el pasado viernes a un hombre de 46 años, vecino de Goián, Tomiño (Pontevedra), con numerosos antecedentes por delitos contra la seguridad vial, como presunto responsable de un incendio forestal.

El incendio tuvo lugar el 23 de junio en Goián. Desde el primer momento, las pesquisas señalaron a un vecino de la zona, ya que los fuegos presentaban siempre un patrón similar: se iniciaban en áreas forestales, en horarios coincidentes y próximos a caminos o pistas forestales.

Al detenido también se le vincula con otros dos incendios registrados en la misma zona, el 11 de julio y el 1 de marzo de este año.

Asimismo, se investiga su posible implicación en otros diez incendios ocurridos entre 2017 y 2024, en algunos de los cuales fue visto por testigos en las inmediaciones.

El sospechoso ya ha quedado en libertad, mientras que las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Guardia de Tui, donde deberá comparecer cuando sea citado.