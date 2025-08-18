El Concello de Vigo invertirá 1,5 millones en mejoras de 65 parques infantiles Concello de Vigo

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha anunciado que el Concello invertirá 1,5 millones de euros en mejoras de 65 de los 160 parques infantiles de la ciudad.

"Estamos procediendo a la renovación total de todos los parques infantiles de Vigo", ha declarado Caballero en un audio remitido a los medios, en el que también ha apuntado que las obras arrancarán en la primavera de 2026.

El regidor ha destacado que Vigo cuenta con 160 zonas de ocio destinadas a los niños: 16 macroparques, 72 parques biosaludables y 4 destinadas al skate. Estas intervenciones se suman a las 66 realizadas en los dos últimos años.

Según ha desglosado, se instalarán 72 nuevos columpios dobles, multijuegos y figuras 3D de caucho en las áreas de juego de la Alameda de Candeán; Alameda Santo André; Fragoselo; O Vao; Alameda Canario; Alameda Merlo; Rivera Atienza; Santa Clara; Sampaio; Samil Ría de Vigo; San Miguel de Oia; Sárdoma; Centro Cívico de Teis; Coutadas; Grupo San Pablo; Riouxa; Elisardo Dacosta Torres; Eugenio Arbones; Eugenio Krapf; Florida; Bouzas; Faisán; San Roque; Arenal 1 y Areal 4; Comercio; Hispanidade; Párroco José Otero; Polideportivo Berbés; Seara; Bouza 1 y 2; Campo Roxo; Mestre Prudencio Rodríguez Dios; Mondariz y Volcáns 1 y 2.

También se instalarán 27 nuevos vallados en los parques de Teixugueiras 8; Beade Couceiro; Alameda Bembrive; Alameda Xestoso; Meceiriña; Gorxal; Grileira; Mercado Cabral; Figueiras Caeiro; Castrelos; Alameda Merlo; Alameda Meixoeiro; Santa Clara; Alameda Andrés Gaos; Coutadas; Grupo San Pablo; Forestal Cepudo; Pablo Iglesias; Bouzas; Areal 1,2,3 y 4; Porto Rico; Praza Elíptica; Volcáns 1 y Zamáns Canteira.

Además, se renovarán los pavimentos de caucho de los parques de Teixugueiras 18 y 22; Bouzas; Ribeira do Berbés; Praza do Rey; Praza Elíptica; Praza de Portugal y de la calle Venezuela.