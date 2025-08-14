La suerte sonríe en Vigo: el Rasca de Verano de la ONCE deja 200.000 euros en Coia

La suerte ha sonreído este jueves en el barrio vigués de Coia. Un vendedor del Centro Comercial Coia 4 ha repartido 200.000 euros gracias al Rasca de Verano de la ONCE.

El agente vendedor que ha dado el boleto ganador es Miguel Ángel Álvarez Dasilva. Se trata del mayor premio que ofrece el Rasca de Verano de la ONCE.

Este boleto tiene un coste de tres euros y se pueden llegar a ganar estos 200.000 euros. Si uno de tus números coincide con el número ganador, ganas el premio correspondiente.

Además, si encuentras el símbolo Extra, ganas 6 euros al instante y si encuentras el símbolo de un Helado, ganas el premio correspondiente. Por otro lado, en cada fila, si tu temperatura es más alta que la temperatura récord, ganas el premio de dicha fila multiplicado por el multiplicador de esta.