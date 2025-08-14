Un menor cae a una gruta de una playa de Cangas (Pontevedra) y tiene que ser trasladado a Urgencias

Un menor fue trasladado tras caer desde un sendero a una de las cuevas de la playa de Santa Marta, en el municipio pontevedrés de Cangas. Así lo ha informado el 112 Galicia esta tarde del jueves.

Como recoge Europa Press, el suceso se produjo sobre las 14:15 horas de este miércoles y fue un particular el que dio la voz de alarma.

Hasta el lugar se desplazaron los profesionales sanitarios de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil, Policía Local y el grupo municipal de emergencias de Cangas.