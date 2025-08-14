Detenido en Vigo por saltarse una orden de alejamiento sobre el domicilio de su expareja

Un hombre fue detenido en Vigo por presuntamente saltarse la orden de alejamiento que tiene sobre el domicilio de su expareja. La Policía Local le dio el alto al varón cuando estaba parado con su vehículo en un semáforo durante la madrugada del martes y comprobó que se encontraba a menos de 50 metros del punto establecido, al que no podía acercarse más de 200.

El hombre, de 45 años, se encontraba parado en un semáforo de la la Avenida de Emilio Martínez Garrido cuando los agentes le dieron el alto al ver que tenía elementos exteriores deteriorados. El coche, en el que también viajaba un joven de 18 años, tenía además caducada la ITV desde el año pasado.

La Policía Local realizó las comprobaciones pertinentes, averiguando que el varón tenía una orden de alejamiento de 200 metros sobre su expareja, domicilio o lugar de trabajo emitida por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Vigo. A pesar de ello, el hombre estaba a menos de 50 metros del punto establecido, por lo que fue detenido como supuesto autor de un delito de quebrantamiento de medida cautelar.