Accidente en Vigo: excarcelada una persona tras chocar un coche y un camión en la VG-20

Una persona ha tenido que ser excarcelada tras colisionar un coche y un camión en el kilómetro 13 de la VG-20, en Vigo, según ha informado el 112 Galicia.

Como recoge Europa Press, el suceso ha tenido lugar sobre las 11:15 horas de este jueves y ha sido un particular el que dio la voz de alarma y ha detallado que el turismo estaba volcado.

La central de emergencias ha solicitado la intervención del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, de los Bomberos de Vigo y de la Guardia Civil de Tráfico.

Una vez en el lugar, los servicios de emergencias han comprobado que había una persona atrapada, por lo que han tenido que hacer uso del material de excarcelación.