Vigo cuenta con 2.198 personas en lista de espera en el Servicio de Atención no Fogar (SAF)

Este miércoles, trabajadores y vecinos de la comarca de Vigo se han manifestado frente a la sede de la Xunta para reclamar mayor seguridad para las trabajadoras sociales tras el feminicidio de Teresa. Este mismo día, el PP de Vigo ha denunciado que el Concello tienen 2.198 personas en lista de espera en el SAF.

“Casi 2.200 solicitantes, mayores y dependientes, que no están recibiendo los cuidados que necesitan y que les debe prestar por ley nuestro Ayuntamiento. Ahora parece entenderse por qué el Concello no quería que se conociesen estas cifras”, ha advertido el edil popular Fernando González Abeijón.

Para el concejal del PP, resulta “totalmente intolerable” que la administración local tenga en lista de espera a tanta gente que precisa atención inminente “para mejorar su calidad de vida, para ganar en autonomía personal o incluso para prevenir una situación de exclusión social”.

Un escenario que se antoja “más grave aún si cabe” teniendo en cuenta que el Concello no está agotando todas las horas que le asigna la ejecutivo gallego para que pueda ofrecer este servicio.

Concello de Vigo

La concelleira de Política Social, Yolanda Aguiar, ha calificado de "preocupantes" la declaraciones del concejal popular. La socialista ha recalcado que es la Xunta quien asigna las horas a los Concellos y, por tanto, es esta la administración competente en la materia.

Además, ha recordado al PP de Vigo que desde el Concello han solicitado "reiteradamente" a la conselleira de Política Social, Fabiola García, un incremento en las horas para prestar este servicio en la ciudad, "sin haber obtenido nunca una respuesta a la petición".

En este sentido, Aguiar ha asegurado que la Xunta no atiende a estas peticiones del Concello de Vigo desde el año 2020. Por eso, ha pedido al PP de Vigo que se ponga "aunque solo sea por una vez" del lado de los más vulnerables y demanden a la Xunta este incremento de horas.