El Tren Celta que une Vigo y Oporto hará trasbordo en Viana do Castelo por "razones operativas"

El Tren Celta, que comunica la estación Vigo Guixar con Porto Campanha, dejará de ser directo a partir de este domingo, día 17 de agosto. Los vigueses y viguesas que quieran viajar a la segunda ciudad de Portugal deberán hacer transbordo en Viana do Castelo por "razones operativas".

Así lo ha anunciado finalmente Renfe en un comunicado en su página web, donde ha explicado que este servicio 'intercity' mantendrá sus horarios habituales pero los viajeros tendrán que cambiar de tren en Viana do Castelo. "Rogamos disculpen las molestias", sentencia el escueto comunicado de la compañía.

Ante esta noticia, el secretario general del Eixo Atlántico, Xoán Vázquez Mao, ha criticado la situación que vive el servicio. Como recoge Europa Press, centenares de peregrinos usan este servicio para llegar o regresar a sus países de origen, o visitar otras regiones de Portugal.

Así, ha criticado que tanto Renfe como su homóloga lusa Comboios de Portugal "se tiren la pelota" y "no cumplan con su obligación de servicio público". "Es una decisión tomada a traición en pleno mes de agosto, cuando todo el mundo está de vacaciones", ha subrayado.

Vázquez Mao ha apuntado al deterioro de los trenes que prestan este servicio que, según ha explicado, son "muy viejos" y pertenecen a Renfe pero están alquilados por Comboios. Para él, se trata de un contrato "abusivo" con un coste demasiado alto para la "chatarra" de trenes que se prestan.

"Nunca les ha interesado"

Desde el Eixo Atlántico han asegurado que el Tren Celta, utilizado también por estudiantes de ambos lados de la 'raia', es una línea ferroviaria que "nunca les ha interesado". "Tanto es así que la explota Comboios", ha añadido, indicando que "lo lógico" sería que ambos operadores tuviesen un convenio de línea internacional.

Por todo ello, ha pedido responsabilidades políticas en ambas partes de la frontera, preguntándose también por qué la Xunta no solicitó al ministro portugués de Transportes, en su visita a Galicia, que repusiese esta línea.