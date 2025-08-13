Un joven de 18 años es detenido en Vigo por agredir a un hombre tras una discusión en un autobús

La Policía Local de Vigo ha detenido a un joven de 18 años por agredir a un hombre tras una discusión en un autobús.

El pasado 11 de agosto, a las 04:23 horas, el 112 alertó a la Policía Local de Vigo de una pelea en la Avenida de Castelao, en la rotonda del Barco, en la que varias personas agredieron a un hombre que quedó tendido en el suelo.

Según el relato de la víctima, un vecino de Vigo de 43 años, los hechos comenzaron en un autobús de línea que regresaba del festival O Marisquiño. Uno de los pasajeros empezó a insultar al conductor, lo que le ofendió al ser la profesión de su padre. Al recriminarle la conducta, el agresor le propinó un puñetazo en la boca, provocándole una herida sangrante en el labio superior. Un testigo corroboró esta versión.

La víctima fue trasladada por una ambulancia al hospital Povisa, donde recibió puntos de sutura. Paralelamente, otra patrulla localizó al presunto agresor en la plaza de la Tellada. Se trataba de un joven de 18 años, que presentaba restos de sangre en los nudillos y afirmó que se había defendido de una agresión.

Finalmente, la Policía Local procedió a su detención por un presunto delito de lesiones.