El PP reclama "más medidas y menos propaganda" para frenar la "caída libre" del aeropuerto de Vigo

El grupo municipal del Partido Popular de Vigo ha reclamado a Abel Caballero "más medidas y menos propaganda" para frenar la "caída libre" que sufre el aeropuerto de Peinador, que ha vuelto a perder tráfico de pasajeros en el mes de julio.

Así, en lo que va de 2025 la terminal viguesa ya acumula seis meses seguidos de descensos; "pero esta vez ya sucede en pleno verano", ha advertido el edil popular, quien ha instado a Caballero y a AENA a "abandonar de una vez su inacción".

"Ni el alcalde de Vigo ni Transportes han tomado una sola medida ante esta situación. Permanecen como meros espectadores mientras nuestro aeropuerto está a punto de quedarse sin su única ruta internacional", ha señalado. Además, González Abeijón ha alertado de que la conexión con Bilbao va a desaparecer "en cuestión de días" y los vuelos a Mallorca "quedarán reducidos al mínimo" tras la temporada alta.

El Partido Popular de Vigo reprocha igualmente al regidor socialista que ni siquiera mantuviese reuniones con compañías aéreas durante la celebración de la última Feria Internacional de Turismo (Fitur), en lo que supone "o bien una dejadez absoluta o una falta de profesionalidad total".