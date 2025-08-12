El BNG de Vigo propone nombrar el auditorio del Centro Cívico de Teis como 'Auditorio Moncho Reboiras'

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) solicitará formalmente que el Ayuntamiento de Vigo denomine el auditorio del Centro Cívico de Teis como "Auditorio Moncho Reboiras", en el 50 aniversario del asesinato de Xosé Ramón "Moncho" Reboiras Noia, abatido por la policía franquista en Ferrol el 12 de agosto de 1975.

El portavoz municipal del BNG de Vigo, Xabier P. Igrexas, destacó que esta propuesta busca rendir un homenaje "público, visible y duradero" a un militante nacionalista que desarrolló en Vigo, gran parte de su vida con un intenso activismo político y sindical.

El BNG defiende este reconocimiento como un acto de justicia histórica para Reboiras, declarado víctima de la dictadura por el Gobierno español en 2009, y para todas las personas represaliados por el franquismo. Un ejemplo de lucha Moncho Reboiras, natural de Imo (Dodro), vivió en Vigo, en el barrio de Teis, donde su familia regentó el Bar Noia.

"Fue en nuestra ciudad donde Moncho desarrollaría grande parte de su labor como organizador, ora en el ámbito cultural, en el social y, sobre todo, en el sindical como operario en Barreras y Álvarez", explicó Igrexas. Reboiras destacó por su papel en la huelga de septiembre de 1972 y en la construcción del sindicalismo nacionalista y de clase, convirtiéndose en un referente de la lucha por la libertad y la soberanía nacional para Galicia.