La Xunta recibe 13 ofertas para construir el IES de Navia, en Vigo, licitado por casi 19 millones
El nuevo Instituto Domingo Villar de Navia se licitó con el objetivo de empezar este año su construcción
La Xunta de Galicia ha recibido 13 ofertas de empresas para ejecutar la obra de construcción del Instituto Domingo Villar de Navia, en Vigo. La Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas licitó estos trabajos por casi 19 millones de euros.
El proyecto, que fue diseñado y financiado por la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP, se licitó con el objetivo de poder empezar este año la construcción, que supondrá unos 18 meses.
El instituto pretende dar respuesta a los vecinos del barrio vigués de Navia, siendo el primer centro diseñado siguiendo los parámetros académicos, tecnológicos y de sostenibilidad recogidos en el Plan de nueva arquitectura pedagógica.
Así, tendrá capacidad para unos 700 alumnos de ESO y Bachillerato y ocupará una superficie total de casi 8.200 metros cuadrados, divididos entre el edificio principal de aulario, gimnasio, espacios complementarios y biblioteca.